باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 10:47
موقع قطري يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لمقتل الرئيس علي صالح

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني