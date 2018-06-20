لانها لا تعتبر اسرائيل عدواً .. البحرين تستعد لتكون اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني

صرح مسؤول في مملكة البحرين لموقع i24NEWS الاسرائيلي بأن البحرين ستكون اول دولة خليجية تعلن عن علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ i24NEWS ان “البحرين لا تعتبر إسرائيل عدوا” وأضاف بأن التقارب بين الدولتين، “لن يتعارض من المبادئ الأساسية لدولة البحرين”.

وقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن وفدا رسميا إسرائيليا من المقرر ان يسافر الى البحرين لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي التي تنظمه اليونيسكو في الـ24 من حزيران الجاري.

كما اكدت مصادر رسمية لـ i24NEWS بان الوفد سيضم مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ومن الواضح ان هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد إسرائيلي رسمي الى دولة خليجية، ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

في حين ان إسرائيل والبحرين لا تربطهما علاقات ديبلوماسية رسمية، لكن ظهرت في الأشهر الأخيرة مؤشرات على وجود انتعاش ملحوظ في العلاقات بينهما.

الشهر الماضي، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في تصريحات غير مسبوقة انه من حق الدولة العبرية الدفاع عن نفسها ضد إيران، وذلك بعد إطلاق 20 صاروخا من قبل “فيلق القدس” تجاه إسرائيل جاءت من الأراضي السورية.

وفي وقت لاحق صرح هذا الوزير أيضا بان السفارة الامريكية التي تم نقلها حديثا الى القدس لا تقع في العاصمة الفلسطينية المستقبلية.

الدعم الشعبي لإسرائيل ينظر اليه على انه امر غير مألوف الى حد كبير بالنسبة لدولة عربية، لكن من بين جميع دول الخليج، البحرين اعتبرت الأكثر رغبة بالوصول الى مصالحة مع إسرائيل، ففي اذار الماضي قال الحاخام الأمريكي مارك شناير، الذي قام بزيارات متكررة الى الخليج لموقع i24NEWS بانه يمكن للبحرين ان تقيم علاقات ديبلوماسية كاملة مع إسرائيل في غضون عامين.

وفيما تشدد سلطات البحرين النكير على الطائفة الشيعية في البلاد، فانها تشجع على التسامح الديني مع اليهود، حيث استضافت الى جانب زيارة شناير عدة وفود لمجموعات يهودية من الولايات المتحدة وبلدان أخرى.