باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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جرينتش+2 10:47
لانها لا تعتبر اسرائيل عدواً .. البحرين تستعد لتكون اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني

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