فرنسا تلاحق حفيدي حسن البنا .. طارق رمضان وشقيقه بتهم الارهاب والاغتصاب

جمدت الحكومة الفرنسية حسابات المفكر الإسلامي السويسري هاني رمضان في إطار الاشتباه بـ«تمويله الإرهاب»، وفقا لقرار نشرته الصحيفة الرسمية الفرنسية.

وطرد هاني رمضان من فرنسا إلى سويسرا في نيسان 2017، وهو شقيق المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف بتهم “اغتصاب”، وهذان الشقيقان هما من احفاد حسن البنا، مؤسس جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية عن هاني رمضان إنه «كانت له تصرفات في السابق وتصريحات تشكل تهديدا للنظام العام على الأراضي الفرنسية».

وستجمد حسابات هاني رمضان لستة أشهر تطبيقا لمادة في القانون النقدي والمالي تستهدف «الأشخاص الفعليين أو المعنويين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها، أو يسهلون ذلك أو يمولونها، أو يحرضون عليها أو يشاركون فيها».

وحسب القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والاقتصاد فإن بإمكان هاني رمضان الاعتراض على هذا الإجراء «خلال شهرين من تبلغه إياه».

وأثار هاني رمضان ضجة عام 2002 عندما دافع في مقالة له بصحيفة «لوموند» الفرنسية عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق حد رجم الزانية.

ولاحقا، طردته حكومة جنيف من مهنة تعليم اللغة الفرنسية لاستخدامه ما أسمته بـ«تعابير تتعارض مع القيم الديموقراطية ومبادئ المدارس العامة».