باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 10:48
انخفاض مخزون الجعة “البيرة” في موسكو مع امتلاء الحانات بجماهير المونديال

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني