انخفاض مخزون الجعة “البيرة” في موسكو مع امتلاء الحانات بجماهير المونديال

أقدم مشجعو كرة القدم المولعون بالجعة على استهلاكها بشكل كبير مما جعل بعض الحانات والمطاعم في العاصمة الروسية موسكو تقول إن مخزوناتها من الجعة يوشك على النفاد وعليها الانتظار فترة أطول من المعتاد قبل وصول توريدات جديدة.

وغير كأس العالم ملامح موسكو حيث انتشر الغناء والهتاف وتزاحم المشجعون على الحانات والمطاعم حول الكرملين والميدان الأحمر.

وقال نادل في مطعم فاخر بوسط موسكو طلب عدم نشر اسمه ”لم نعتقد أنهم لن يطلبوا سوى الجعة فقط“.

وقال النادل إن الجعة نفدت من المطعم يوم امس الاول الاثنين وإن التوريدات تأخذ 24 ساعة على الأقل وهي فترة أطول من المعتاد لأن مخزونات الموردين تنفد أيضا.

وأضاف ”يوجد الكثير من الناس حقا في موسكو … وجميعهم يشربون. الأمر مثير إنها كرة القدم“.