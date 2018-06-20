باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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جرينتش+2 10:47
 القبض على عصابة مسلحة من زارعي المارجوانا ومروجي المخدرات في منطقة البلقاء

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