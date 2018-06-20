الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني

عمان ـ(بترا)

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق ومنعه من السفر ، ووجه له تهمة جناية استثمار الوظيفة.

كما قرر أيضًا الحجز على أموال شريكه السابق في مكتب الاستشارات الضريبية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر ، وكذلك اتخذت نفس الإجراءات بحق صاحب شركة حلواني عبد الكريم الحلواني كمتورطين في نفس القضية.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احال هذه القضية الى الادعاء العام قبل عدة أشهر لان الإجراءات التي اتخذت في دائرة ضريبة الدخل خفضت الضريبة المقدرة على هذه الشركة من ستة ملايين دينار الى مليون ونصف المليون دينار دون وجه حق.

على صعيد متصل، قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير ضريبة جنوب عمان الأسبق محمد ذا النون عصفور وموظف اخر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بجناية استثمار الوظيفة لمدة أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ، لقيامهما بشطب مبلغ مالي بقيمة ستة وخمسين ألف دينار عن مكلف بطريقة غير صحيحة ، رغم ان هذا المبلغ كان قد صدر به قرار من المحكمة الضريبية واكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز.

مصدر مسؤول في الهيئه، أكد ان كوادر الهيئه ستتابع عن قرب وبصورة حثيثه كل حالات الاساءه الى المال العام والتعامل معها بدرجه عاليه من الحزم والجدية.