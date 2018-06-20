الجيش الإسرائيلي يعلن ضربه لـ25 هدفاً رداً على إطلاق صواريخ من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته نجحت في إصابة 25 هدفًا في قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له.

وقالت وكالة “أ ف ب” الفرنسية، أن الرد الإسرائيلي جاء بعد أن دوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأفاد مصدر بالجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لرشقة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وسمعت انفجارات ضخمة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ناجمة عن اعتراض القبة الحديدة لعدد من الصواريخ أطلق من القطاع تجاه البلدات في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان صحفي: “قامت مقاتلات حربية الليلة الماضية باستهداف ثلاثة أهداف داخل مجمع عسكري تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة وذلك ردًّا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف أدرعي: “جيش الدفاع مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة”.

وحمل الجيش الإسرائيلي حماس المسؤولية عن ما يجري في غزة حيث قال أدرعي في بيانه، “منظمة حماس تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل التداعيات”.