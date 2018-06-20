الاجماع في حركة الجهاد الاسلامي على اختيار زياد النخالة “ابو طارق” اميناً عاماً خلفاً للدكتور شلح

تأكد “للمجد”، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تستعد حالياً لإجراء انتخابات داخلية لاختيار أمين عام جديد لها، بعد الوعكة الصحية التي ألّمت بأمينها العام الحالي، الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي يتلقى العلاج في بيروت منذ شهور.

وقالت مصادر موثوقة “للمجد”، أن الانتخابات الداخلية ستكون قريبة جداً، وسوف تشمل انتخاب المكتب السياسي والقيادات المناطقية للحركة التي يتركز ثقلها الأساسي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ اجماعاً تنظيمياً قد تحقق لصالح اختيار المجاهد زياد النخالة (ابو طارق) اميناً عاماً خلفاً للدكتور شلح.

ومن المعروف ان النخالة الذي يتنقل بين بيروت ودمشق كان يشغل منذ عدة اعوام موقع نائب الامين العام للحركة.

وكان الدكتور شلح المولود في غزة في العام 1958، قد خضع لعملية قلب مفتوح، ولا يزال منذ ذلك الوقت يخضع لمراقبة طبية حثيثة في بيروت، ويقال إنه منذ ذلك الوقت في “غيبوبة تامة”.

جدير بالذكر ان شلح كان قد تولى منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال الموساد الإسرائيلي لأول أمين عام للحركة المرحوم الدكتور فتحي الشقاقي في 26 تشرين الأول 1995 في مالطا.