إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع الشهر المقبل في دورة استثنائية بهدف طرح الثقة بحكومة الرزاز

عمان ـ(بترا)
صدرت اليوم الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر تموز المقبل، من أجل مناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.
ليس غريباً على غزة ان تنتصر الاسبوع الماضي، فالنصر عادتها الدائمة، ومهنتها الخالدة، ولعبتها ا... إقرأ المقال
عمان ـ(بترا)
صدرت اليوم الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر تموز المقبل، من أجل مناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.
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