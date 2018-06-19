منتهى الانسانية ..امريكا تفصل في 5 اسابيع 2300 طفل عن ذويهم المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الحكومة الاميركية يوم امس الاثنين أنها فصلت في غضون خمسة أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة خلسة، في ارتفاع يعكس لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متزايدة الى هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الامن الداخلي انه في الفترة الممتدة بين 5 ايار و9 حزيران تم فصل 2342 قاصرا عن اهاليهم او اقاربهم البالغين، اي ما معدله اكثر من 66 قاصرا في اليوم.

وكانت الوزارة اعلنت الجمعة انه بين 19 نيسان و31 ايار تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وارتفعت اعداد المعتقلين منذ اعلان ادارة ترامب في وقت سابق من العام الجاري “سياسة عدم التهاون” حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وعلى الرغم من التنديد الدولي باعتقال الاطفال، الا ان وزارة الأمن الداخلي تصرّ على ان “معايير احتجاز الاطفال لدينا هي من الاعلى في العالم”.

ويقول ترامب انه يكره فكرة فصل الاولاد عن اهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، الا ان الادارة اقرت بان حملة القمع التي تطال العائلات يمكن ان تشكل رادعا.

وتعيش عائلات من المهاجرين فر معظمها من العنف المزمن في اميركا الوسطى وقد تفرق افرادها منذ تشرين الاول 2017 في الولايات المتحدة. وتقول المعارضة الديموقراطية التي تدين غياب الشفافية حول هذه القضية، ان عددا من هذه العائلات جاء لطلب اللجوء.

لكن الوتيرة تسارعت بشكل واضح منذ مطلع ايار بعدما اعلن وزير العدل جيف سيشنز ان كل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة سيتم توقيفهم سواء أكانوا برفقة قاصرين أم لا، مشيرا الى انه بسبب عدم امكانية ارسال الاطفال الى السجن الذي يتم توقيف أهلهم فيه، فان هذا الامر يؤدي الى فصل الاطفال عن ذويهم.