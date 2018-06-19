قطر تحذر الأردنيين مجدداً من ادعياء التشغيل وتوفير فرص العمل في الدوحة

وجهت قطر تحذيرا للأردنيين، بعد قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، فقد حذرت السفارة القطرية في الأردن من مغبة قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

وقالت الوكالة الرسمية، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه يتم الترويج لروابط غير معتمدة من قبل قطر، التي أعلنت عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة”.

وأضافت أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين (قطر والأردن) للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

سفارة قطر بالأردن تحذر من مواقع إخبارية وحسابات تروج لروابط غير صحيحة وليست معتمدة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها وذلك على خلفية إعلان الدوحة عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين، وتؤكد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) June 18, 2018