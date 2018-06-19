ضبط شاب وفتاة سرقا 12 الف ريال سعودي بمركز حدود العمري

تمكن قسم الدوريات الخارجية في الازرق اليوم الثلاثاء، من ضبط مركبة بها شاب وفتاة بعد ان قاما بسرقة مبلغ 12 الف ريال سعودي من احد الاشخاص السعوديين في مركز حدود العمري.

وبين مصدر أمني مطلع، انه تم التعميم عن المركبة المشتبه بها لدى المركز الحدودي، حيث تم الاشتباه بالمركبة في منطقة القاعدة الازرق، حيث تم القبض عليها واصطحاب الشاب والفتاة الى مركز امن بادية الازرق ولدى تفتيش الشاب وتفتيش الفتاة من قبل الشرطة النسائية تم العثور معهما على المبلغ كاملا داخل كيس اسود، وقد اعترفا بسرقته وتم اعادة المبلغ لصاحبه.

وأكد المصدر الامني، ان التحقيقات جارية مع السارقين بغية توديعهما الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.