سورية تعرب عن رفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج

أعربت سورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج موءكدة انها اكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السوري من اي تواجد اجنبي.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج والذي يأتي في سياق العدوان التركي والامريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة في سورية وتعقيدها.

وأضاف المصدر: إن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذي حقق الانجازات المتتالية على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها هو أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السوري المقدس من أي تواجد أجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سورية ارضا وشعبا.

واختتم المصدر تصريحه بالقول: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك العدواني الأمريكي والتركي والذي يشكل انتهاكا سافرا لمقاصد ومبائ ميثاق الأمم المتحدة.