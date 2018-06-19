تصاعد وتيرة الصراع التجاري والرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة

تتجه واشنطن وبكين فيما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت المفاوضات في التغلب على الشكاوى الأميركية بشأن السياسيات الصناعية الصينية وعدم الوصول إلى السوق الصيني وعجز تجاري أمريكي قيمته 375 مليار دولار.

واعتبرت الصين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول “ابتزازها” بتهديده إياها بفرض رسوم جمركية إضافية على ما قيمته 200 مليار دولار من صادراتها إلى بلاده، متوعدة بالرد على أي خطوة مماثلة بإجراءات انتقامية قوية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه “إذا فقدت الولايات المتحدة عقلها ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة بالزيادة الجمركية، فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا، واتخاذ إجراءات مضادة قوية”.

وأضافت إن ممارسة الولايات المتحدة “الضغط الشديد والابتزاز تتعارض والتوافق الذي توصل إليه الجانبان خلال مفاوضات متعددة، كما أنها خيّبت آمال المجتمع الدولي”.

وأتى رد الفعل الصيني بعيد إعلان ترامب انه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على الإجراءات التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها الولايات المتحدة على صادرات صينية إلى اراضيها.

وهدد الرئيس الأميركي، بفرض رسوم نسبتها عشرة في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، مصعدا بذلك حربا تجارية مع بكين.

وذكر ترامب في بيان أنه طلب من الممثل التجاري الأميركي تحديد المنتجات الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة. وقال إن الخطوة تأتي ردا على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار.

وأضاف” بعد اكتمال العملية القانونية ستدخل تلك الرسوم حيز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها وكذلك إذا أصرت على المضي قدما في فرض الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة“.

وقال الرئيس الأميركي ”من الواضح أن الصين ليست لديها نية لتغيير ممارساتها غير المنصفة فيما يتعلق بالاستحواذ على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية. وبدلا من أن تغير تلك الممارسات راحت تهدد الشركات والعمال والمزارعين الأمريكيين الذين لم يرتكبوا خطأ”.

وأضاف ترامب أنه إذا زادت الصين رسومها مجددا ردا على أحدث تحرك أميركي ”فسنقابل ذلك التحرك بمواصلة فرض رسوم إضافية على سلع قيمتها 200 مليار دولار“.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مستشهدة بمصدر مطلع أن ترامب أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأن الحكومة الأميركية لن تفرض رسوما على هواتف آي فون المجمعة في الصين.

وقالت الصحيفة إن كوك توجه إلى البيت الأبيض الشهر الماضي ليحذر ترامب من الآثار السلبية المحتملة لسياساته التجارية على أبل في الصين لكن الصحيفة لم تحدد متى قطع ترامب هذا التعهد لكوك.