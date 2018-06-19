باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 10:53
النجمة المصرية آمال فريد.. رحيل بلا وداع ولا جنازة ولا عزاء

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني