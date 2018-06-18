هؤلاء هم ابرز المطربين الذين دخلوا عالم التمثيل بعد الغناء

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، تواجدت ظاهرة دخول المطربين إلى عالم التمثيل، منهم من نجح وذاع صيته ممثلا وأصبح أجره يتساوى مع نجوم التمثيل، ومنهم من أخفق ورفض أن يكرر التجربة مرة أخرى، ومنهم من يفكر أن يخوض التجربة لعله يصبح نجما فى مكان آخر.

وفيما يلي أبرز نجوم الغناء الذين دخلوا عالم التمثيل خلال الفترة الماضية..

نجم الغناء “تامر حسنى” الذى يعد من أشهر نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، دخل عالم التمثيل وأصبح ضمن نجوم السينما ويحقق ملايين الجنيهات فى شباك التذاكر، فضلا عن كونه صاحب أجر كبير فى عالم التمثيل.

الفنان “أحمد فهمى”، عضو “فريق واما” الغنائى، أصبح نجما دراميا، فى أقل من 5 سنوات، ووقف أمام العديد من نجوم الدراما آخرهم النجمة نيللى كريم بمسلسل “لأعلى سعر”.

الفنانة “شيرن عبد الوهاب”، أشهر مطربات مصر والوطن العربى، خاضت تجربة التمثيل فى بدايتها من خلال فيلم “ميدو مشاكل”، مع النجم أحمد حلمى، ولكنها أخفقت فى تجربتها الأولى، ثم عاودت التجربة مرة أخرى بمسلسل “طريقى” عام 2015.

اخير دخل “سعد لمجرد” المطرب المغربى، الذى حقق نجاحا كبيرا بأغانيه، عالم التمثيل لأول مرة مع النجم محمد رمضان بفيلم “بطل العالم”، المقر البدء فى تصويره الفترة المقبلة.