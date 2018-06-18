باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:28
لكثرة عزلها للاخرين .. امريكا تتحول الى دولة معزولة وممقوتة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني