سرقة وثائق عسكرية مهمة من سيارة قائد في الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح امس الأحد، عن سرقة وثائق عسكرية سرية من سيارة قائد لواء الكومندو في الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الوثائق كانت في حقيبة داخل سيارة العقيد آفي بولت، قائد لواء الكومندو بالجيش الإسرائيلي، وتم سرقتها عندما كان يجري جولة ميدانية بالضفة الغربية، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قررت فتح تحقيق خاص في ظروف وملابسات هذه الحادثة، خصوصا وأن الوثائق سرية جدا.

وأشارت معاريف الى أن العقيد آفي بولت، أصبح قائدا للواء الكومندو منذ ثمانية شهور، وشغل قبل ذلك منصب قائد لواء الضفة الغربية، وقبلها منصب قائد وحدة ماجلان.