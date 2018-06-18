رايس تعلن ان قرارات ترامب تستند الى الغرائز وليس الحقائق

اكدت مستشارة الامن القومي السابقة سوزان رايس أن ” الرئيس الامريكي الحالي يبني قراراته على اساس غرائزه ويهتم بالشكل اكثر من المحتوى”.

ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في مقابلة معها عن رايس قولها إن ” الولايات المتحدة مقبلة على صراع اقتصادي محتمل ليس فقط ضد منافسيها فحسب بل وضد حلفائها ايضا”.

واضافت ” أعتقد أن لدينا رئيسا يقرر بناء على غرائزه ويهتم بالشكل أكثر من المحتوى، وهو ليس مهتما بقضاء وقت للتحضير والتعمق في مسألة ما حتى وإن كان جالسا في الطرف المقابل خصم مهم مثل كوريا الشمالية أو منافس صعب مثل الصين.”

وتابعت أن ” ترامب يتخذ قراراته بناء على الحدس دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية أو الاستراتيجية أو تداعيات أفعاله على القيادة الأخلاقية والاستراتيجية لأمريكا”، مشيرة الى أن ” ترامب ذهب الى اجتماع الدول السبع حيث أقرب حلفائنا يجتمعون، وأهان المضيف ولم يحترم شركاءنا الذين يمثلون أقرب حلفائنا الديمقراطيين، ثم يذهب الى سنغافورة ويمجد من يعتبر أكبر ديكتاتور في العالم”.