باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:13
رايس تعلن ان قرارات ترامب تستند الى الغرائز وليس الحقائق

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني