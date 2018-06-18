بعد تصريحاتها بمنعها من دخول السعودية… لطيفة التونسية تؤدي العمرة قبل ايام

كشفت الفنانة التونسية لطيفة أنها أدت مناسك العمرة خلال شهر رمضان المنصرم، مشيرة إلى أنها زارت المسجد النبوي في عيد الفطر.

وقالت الفنانة التونسية في تغريدة لها على “تويتر”: “أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة رسول الله عليه الصلاة والسلام”.

وأضافت، “هنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا”.

كما نشرت صورة لها وهي في الحرم المكي أثناء أدائها العمرة.

‏وكانت المطربة التونسية، لطيفة، بكت أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، في الـ 4 حزيران الجاري، بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ 7 سنوات.

وأكدت في حوارها مع برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “إم بي سي”، أنها لا تدري سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، منذ 2012، على الرغم من حصولها وقتها على تأشيرة زيارة.

وعن ملابسات منعها من دخول السعودية، قالت لمقدم البرنامج، علي العلياني، بأنه بعد أن أحييت حفلا غنائيا في لبنان، توجهت إلى السعودية ومعها تأشيرة الزيارة، ولكنها فوجئت بمنع السلطات هناك لها من الدخول.

وأكدت أنها أصيبت بالصدمة بعد هذا الموقف، وأنها حتى الآن لا تعرف سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، مشيرة إلى رغبتها في أداء العمرة.

ونفت السفارة السعودية في تونس صحة ما قالته لطيفة، وأكدت أنها “لم يسبق لها التقدم بطلب لهذا الشأن إطلاقا”، مؤكدة، أنها لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمره”.

‏وأشارت إلى أن “ما ادعته لطيفة غير صحيح إطلاقا، وبإمكانها التقدم بطلب الحصول علي تأشيرة كغيرها متى ما رغبت”.

احمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة فى رمضان وان قدر لى اجمل الاعياد زائرة لسيدى رسول الله عليه الصلاة والسلام ..وهنا اقدم شكرى وامتنانى وتقديرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا pic.twitter.com/8qVy8gDZq8 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 17, 2018