التحالف الأمريكي يوقع عشرات الشهداء والجرحى باستهدافه موقعاً عسكرياً سورياً بريف البوكمال

اعتدى طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن الدولي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “التحالف الأمريكي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة “الهري” جنوب شرق البوكمال ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح”.

ويأتي هذا العدوان الجديد لـ “التحالف الدولي” بعد ثلاثة أيام من تحرير وحدات الجيش المنطقة الممتدة بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا وتمشيطها مساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع من مخلفات إرهابيي “داعش” في البادية الغربية للميادين.

ويعمد “التحالف الدولي” بين الفترة والأخرى إلى استهداف مواقع الجيش في محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام تقدم الجيش وهزائمها المتلاحقة حيث تؤكد التقارير الميدانية أن “واشنطن” تقدم مختلف أنواع الدعم لتنظيم “داعش” لمنعه من الانهيار والاستمرار في استثماره كأداة لإبقاء قواتها بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية وسرقة المقدرات الاقتصادية في المنطقة الشرقية عبر مرتزقتها من المجموعات الإرهابية.

وفي المقابل نقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الاعلامي للتحالف الدولي قوله في رسالة وصلتها عبر البريد الإلكتروني أنه “على علم بالتقارير حول غارة قرب مدينة البوكمال”، ولكنه اكد في الوقت ذاته أنه “لم تكن هناك غارات للولايات المتحدة أو قوات التحالف في هذه المنطقة”.