باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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جرينتش+2 11:12
التحالف الأمريكي يوقع عشرات الشهداء والجرحى باستهدافه موقعاً عسكرياً سورياً بريف البوكمال

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