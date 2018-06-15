كل عام والامة العربية بالف خير ..اليوم الجمعة اول ايام عيد الفطر السعيد

أعلن مفتي عام المملكة الاردنية سماحة الدكتور محمد الخلايلة مساء امس الخميس ان يوم غد الجمعة هو اول ايام عيد الفطر السعيد، مهنئا الاسرة الاردنية والهاشمية الواحدة والامتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة.

وقال الدكتور الخلايلة خلال الاحتفال الذي نظمته دائرة الافتاء مساء امس الخميس في مسجد الملك الحسين بن طلال ان مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية قد اجتمع بحضور علماء الشرع الشريف وعلماء الفلك المختصين ، واستنادا لنتائج رصد الاهلة فقد ثبت روية الهلال لشهر شوال وعليه يكون الجمعة اول ايام عيد الفطر المبارك.

وأضاف الدكتور الخلايله إن العيد شعيرة من شعائر هذا الدين تتجلا فيه وحدة المسلمين وتالفهم بآسمى معانيها فتتصافا القلوب وتتصافح الايدي وتلهج الالسنة بدعاء إلى الله تعالى بأن يتقبل الطاعات في هذا اليوم المبارك.

وبين أنه في العيد تفوح مشاعر الايخاء والود والرحمه ويكون المجتمع متماسكا قويا متعاونا ومتراحما تفيض في القلوب بالبر والفرح والحب، (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وقد قيل من أراد معرفة أخلاق أمة فليراقبها في اعيادها..

وقد حضر حفل التحري قاضي القضاه الشيخ عبد الكريم الخصاونه ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل وامام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعه ومفتي القوات المسلحة الشيخ ماجد الدراوشه ورئيس المحكمة الشرعية العليا كامل الصمادي وعدد من وزراء الاوقاف السابقين وعدد من العلماء ورجال الدين.

كما اعلنت معظم الدول العربية والاسلامية الاحتفال اليوم الجمعة بالعيد السعيد، وكل عام وامتنا العربية بالف خير .