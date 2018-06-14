قوات الحوثي تجندل امس 4 جنود إماراتيين في معركة الحديدة باليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، امس الأربعاء، مقتل 4 من جنودها المشاركين في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فإن الجنود الأربعة هم: «الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل أول علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد العبدولي».

ونقلت فضائية «العربية»، عن مصادر إماراتية، إن الجنود الأربع، قتلوا خلال معارك الحديدة، التي بدأتها قوات الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي، في وقت سابق من امس الأربعاء، في الوقت الذي لم يكشف بيان «وام» أي تفاصيل حول مقتل الجنود.

وفقدت الإمارات منذ انطلاق عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عشرات الجنود، نتيجة عمليات استهدفت جنود التحالف، سواء من جانب الميليشيات «الحوثية» أو تنظيم داعش.

وكان أكبر عدد فقدته الإمارات من جنودها المشاركين في قوات التحالف في 5 أيلول 2017، حين قتل 45 جنديا من المشاركين في عملية «إعادة الأمل».

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية «عاصفة الحزم» التي بدأت في 26 آذار 2015، وتحولت إلى عملية «إعادة الأمل» في 22 نيسان من العام نفسه.