تهاني اصدقاء “المجد” بعيد الفطر

احباء “المجد” واصدقاؤها تفضلوا مشكورين بارسال باقات التهاني بعيد الفطر السعيد، ويسعدنا استقبال تهانيهم والتنويه باسمائهم الكريمة، وفق ورودها ..

د. عدلي الهواري (مجلة عود الند)، والزميل عبد الهادي الراجح (العقبة)، ومؤسسة القدس الدولية (سورية)، والمهندس عزام الصمادي (اتحاد النقابات العمالية المستقلة)، والصديق بسام عليان (دمشق)، ونقابة الاطباء البيطريين (عمان), والصديق معاذ السباعي (منظومة وطن)، واسرة مجلة “هي”، والاخ محمد امين زيتون، وفريق عمل ” تكوين”، والمنتدى السوري، والمجاهد زياد النخالة ( ابو طارق)، والصديق المحامي فايز شخاترة (المنتدى العربي)،والمجاهد خالد مشعل(ابو الوليد)،والاديبة انصاف قلعجي،

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