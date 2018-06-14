تحسن التغذية والصحة والتعليم يؤدي لانخفاض مستوى الذكاء لدى البشرية

أعلن موقع “ميديكال إكسبرس” أن نتائج اختبارات الذكاء تظهر انخفاضا في مستوى الذكاء خلال عدة عقود.

وقد عرف نمو مستوى الذكاء خلال النصف الأول من القرن العشرين بـ”تأثير فلين”. وتم طرح العديد من النظريات لتفسير هذه الظاهرة. وتوقع العلماء أن تحسن التغذية والصحة والتعليم قد تكون من العوامل، التي ساهمت في رفع مستوى الذكاء لدى الإنسانية.

إلا أن علماء نرويجيين وجدوا تبدل هذا التأثير بالعكس، فقد بدأت القدرات الفكرية للبشر بالتراجع.

وجرت الدراسة على أساس نتائج اختبارات الذكاء لدى النرويجيين، الذي دخلوا الخدمة العسكرية في الفترة ما بين 1970-2009. وقد استخدم العلماء نتائج 730 اختبارا.

ووفقا للباحثين، فإن مستوى الذكاء في كل جيل انخفض بمعدل 7 نقاط. ويعتقد العلماء أن انخفاض معدل الذكاء ربما يرجع إلى عوامل بيئية، فضلا عن التغييرات في طريقة حياة الإنسان.

ومن جانبهم قدم العلماء البريطانيون، الذين يتميزون باكتشافاتهم الغريبة، نتائج غير متوقعة لدراسة جديدة.

اهتم العلماء هذه المرة بتأثير نمط الحياة قليل الحركة على معدل الذكاء. وحلل الباحثون بيانات لأكثر من 500 ألف بريطاني، تتراوح أعمار المشتركين في البحث من 37 إلى 73 سنة.

وتم إجراء البحث على مدى خمس سنوات. وقام العلماء خلالها بمراقبة المشتركين بالبحث.

ووصل العلماء بالنتيجة إلى خلاصة، أن قيادة السيارة اليومية لمدة أكثر من ساعتين تؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء. كما أن مشاهدة التلفاز المطولة لها تأثير مماثل أيضا، وتؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء.

وتبين من نتائج البحث أن 93 ألف مشترك حصل على أدنى معدل ذكاء، وكان هذا القسم من المشتركين، بالأخص، يقومون بقيادة السيارة أكثر من ساعتين في اليوم.

وحدد العلماء الأسباب التي تؤثر على عمل الدماغ، وهي التوتر والتعب من القيادة.