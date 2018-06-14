بعد مخاض 8 ايام .. الرزاز يصدر طبعة جديدة ( منقحة ومزيدة ) من حكومة الملقي المستقيلة

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عمر الرزاز.
وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:
“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور هاني الملقي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت: يعين دولة الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:
1- يعين معالي الدكتور رجائي صالح المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.
2- يعين معالي السيد أيمن حسين الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
3- يعين معالي الدكتور عادل عيسى علي الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
4- تعين معالي السيدة هاله نعمان “بسيسو لطوف” وزيرا للتنمية الاجتماعية.
5- يعين معالي المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
6- يعين معالي السيد سمير سعيد مراد وزيرا للعمل.
7- يعين معالي الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.
8- يعين معالي المهندس يحيى موسى كسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
9- يعين معالي السيد نايف حميدي الفايز وزيرا للبيئة.
10- يعين معالي المهندس وليد “محيي الدين” المصري وزيرا للنقل ووزيرا للشؤون البلدية.
11- تعين معالي السيدة مجد محمد شويكه وزيرا لتطوير القطاع العام.
12- تعين معالي السيدة لينا مظهر عناب وزيرا للسياحة والآثار.
13- يعين معالي المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.
14- يعين معالي الدكتور عوض” أبو جراد المشاقبة” وزيرا للعدل.
15-يعين معالي السيد مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار.
16- يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.
17- يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
18- يعين معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزيرا للمالية.
19- يعين معالي المهندس منير موسى عويس وزيرا للمياه والري.
20- يعين معالي الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم.
21- يعين معالي السيد مكرم مصطفى القيسي وزيرا للشباب.
22- يعين معالي السيد مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية.
23- يعين معالي الدكتور طارق محمد الحموري وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
24- تعين معالي السيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.
25 – تعين معالي السيدة هاله عادل زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
26- تعين معالي الدكتورة ماري كامل قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
27- تعين معالي السيدة بسمة محمد النسور وزيرا للثقافة.
28- يعين معالي المهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 رمضان سنة 1439 هجرية، الموافق 14 حزيران سنة 2018 ميلادية”.