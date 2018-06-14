 الدفاع المدني يعلن حالة الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر

اوعز مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعة إلى كافة الإدارات والمديريات الميدانية بوضع خطة الطوارئ الخاصة بعطلة عيد الفطر السعيد موضع التنفيذ، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية من قبل إدارة الوقائية والحماية الذاتية على كافة المنشات والأسواق التجارية ودور الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة التي يرتادها المواطنين خلال العطلة.

ودعا البزايعة، الى تفعيل تواجد فرق الإنقاذ المائي الميدانية في أماكن المسطحات والتجمعات المائية للقيام بالدور التوعوي في هذه الأماكن وتقديم الخدمة السريعة عند الحاجة وتوفير آليات إطفاء بالقرب من الغابات والأماكن الحرجية ورفع نسبة الجاهزية والاستعداد بكافة مواقع الدفاع المدني داخل المملكة والبالغ عددها (190) موقعاً سواءً على صعيد الكوادر البشرية أو الآليات والمعدات الميدانية.

وطالب اللواء البزايعة، المواطنين بضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم والابتعاد عن مواطن الخطر لا سيما وان مناسبة العيد تشهد تواصلاً اجتماعياً وتنقلا بين المحافظات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الحرص والحذر لتجنب الحوادث.