الحكومة العراقية تنفي اي تنسيق مع تركيا وتعلن انها لن تسمح لها المساس بسيادة العراق

اكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، ان العراق لن يسمح للقوات التركية بالتوغل في اراضيه واجتياحها، مبيناً ان القوات التركية تقاتل عناصر حزب العمال الكردستاني في محيط جبال قنديل التي تتمركز فيها عناصر الحزب المذكور منذ ثمانينات القرن المنصرم.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، ان “الحكومة حذرت تركيا من اجتياح الاراضي العراقية والمساس بسيادة العراق والمدنيين الذين يقطنون في مناطق شمال البلاد”، مشيرا إلى أن “التحركات التركية تجري ضمن الخط الحدودي ضمن محيط جبال قنديل، حيث تتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني هناك”.

وأضاف الحديثي، أن “تركيا تعمل على محاربة عناصر الحزب المذكور منذ ثمانينات القرن المنصرم”، مبينا أن “ما يقوم به الرئيس التركي وما يصرح به في وسائل الاعلام وامام جمهوره يأتي في اطار دعم حملته الانتخابية، حيث ان موقف العراق واضح وثابت وهو التحرك ضمن حدود لاتمس السيادة العراقية”.

ونفى الحديثي ان يكون هناك “تنسيق بين العراق وتركيا على تنفيذ عمليات عسكرية تركية محدودة ضمن المثلث الحدودي العراقي”، مشيراً الى ان “العمليات التركية تجري في مناطق محددة نفذت فيها عملياتها على مدى اكثر من 30 عاماً، حيث لم يتم التوسع الى مناطق اخرى”.

وشدد الحديثي على “رفض العراق أي عمل عسكري من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني باتجاه الاراضي التركية”، لافتاً في الوقت ذاته الى ان “تركيا لاتمتلك أي ذريعة لتوسيع عملياتها في سنجاروغيرها من المناطق التي تخضع اليوم الى القوات الامنية العراقية، بعد تحريرها من داعش الارهابي”.