جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام
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“الامن العباسي” رحيم مع الصهاينة ولكنه شديد على المتظاهرين في رام الله / فيديو

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