جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام
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جرينتش+2 11:54
ابتعدت عن اهلها ونامت تحت الشجرة .. العثور على الطفلة المفقودة بمنطقة مأدبا

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