منتهى الديموقراطية ..إسرائيل تهدد بمعاقبة شبكة تويتر إذا لم تزل حسابات حماس والجهاد وحزب الله

توجه جلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، مساء امس الثلاثاء، الى السؤولين في شبكة التواصل الاجتماعية “تويتر”، بطلب إغلاق الحسابات الخاصة بتنظيمات وصفها بالإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله.

وقال الوزير اردان إنه في حال لم تستجب تويتر للمطلب الإسرائيلي فإنها ستكون عرضة للإجراءات القانونية التي قد تتخذها إسرائيل ضدها.

وكتب الوزير أردان في رسالته إلى الرئيس التنفيذي لشبكة “تويتر”، جاك دورسي، ورئيسها أوميد كردستاني: “من غير المعقول أن تتمكن المنظمات التي تدعو إلى قتل الأبرياء من إدارة حسابات لها على شبكة تويتر بشكل علني. إن منح المنظمات الإرهابية حرية تشغيل ونشر رسائل التحريض بواسطة شبكتكم فيه انتهاك للقانون الإسرائيلي”.

وأضاف إردان في رسالته أنه خلافا لشبكات اجتماعية أخرى، فإن “تويتر” قد “رفض في العديد من المناسبات طلب السلطات الإسرائيلية بإزالة المحتوى الذي تنشره المنظمات الإرهابية والحسابات التي تنشر التحريض والداعمة للإرهاب”.

وأضاف اردان: “نتيجة لذلك، فإن المنظمات الإرهابية توسع نشاطها على تويتر من أجل نشر دعاية لها، ومثال على ذلك هي حركة حماس، التي تدير حساب تويتر بصورة رسمية منذ اذار 2016”.

واضاف اردان في رسالته “اطلب منكم اغلاق حسابات تويتر على الفور للمنظمات الارهابية وقادتها والناطقين باسمها وان تزيلوا محتوياتها”.

وقال اردان: “إذا لم تستجيبوا لذلك، فقد نضطر إلى الشروع بإجراءات قانونية وإجراءات جنائية ضد تويتر، وفقًا للقانون الإسرائيلي الحالي، وللتشريع الذي بلغ مراحل متقدمة الذي يحمل المسؤولية لشركات انترنت تتيح نشر محتويات إرهابية”، على حد تعبير الوزير الاسرائيلي.