جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام
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جرينتش+2 12:15
للحفاظ على اسراره الصحية..كيم يصطحب مرحاضه الخاص في زياراته الخارجية

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