قواتنا المسلحة تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ان المنطقتين العسكريتين الشرقية والشمالية أحبطتا محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وأضاف أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الثلاثاء، بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون اجتياز الساتر السوري، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع، ما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضبطت 7 أكياس تحوي مواد مخدرة 5000 حبة ترامدول، و 1131000 حبة كبتاجون، و329 كف حشيش، ومسدسا بلجيكيا 9ملم، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وقال المصدر إن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية أمس الثلاثاء، تم مشاهدة شخص متجه من الاراضي السورية الى الاراضي الاردنية، وتم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، والقاء القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.