جورج بوش الأب يبلغ ٩٤ عاماً ويصبح اطول رؤساء امريكا عمراً      

في حدث غير مسبوق بالتاريخ الأميركي احتفل الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، امس الثلاثاء، بعيد ميلاده الرابع والتسعين، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يصل إلى هذا العمر المتقدم.

وشارك الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، صورة له إلى جانب والده على موقع “إنستغرام”، وعلق عليها بالقول إنه “محظوظ” بحمل اسم والده.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بوش الأب احتفل بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية وهادئة في بيته بولاية ماين.

وتولى جورج بوش الأب الرئاسة الأميركية في الفترة بين 1989-1993 التي شهدت أحداثا عدة أبرزها حرب تحرير الكويت.

لكن الفارق العمري بين بوش الأب ورئيس آخر سبق له أن حكم للولايات المتحدة ليس كبيرا، فجيمي كارتر مثلا في عامه الثالث والتسعين وسيتم عامه الرابع والتسعين في تشرين اول المقبل.