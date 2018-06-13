جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام
أهم العناوين
جرينتش+2 10:11
السلطة تمنع تنظيم المظاهرات في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي غزة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني