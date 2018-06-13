جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام
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جرينتش+2 12:14
الحياة بغيرك ليس لها طعم ..هكذا باح زوج سمية الخشاب لدى نقلها للمستشفى                      

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