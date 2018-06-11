"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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جرينتش+2 11:21
ليلة القدر ..صبية غزاوية مقعدة منذ 12 عاماً تستيقظ من نومها لتمشي على قدميها

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