ليلة القدر ..صبية غزاوية مقعدة منذ 12 عاماً تستيقظ من نومها لتمشي على قدميها

أصيبت آلاء أبو حماد من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالشلل الرباعي، قبل 12 عاماً، دون معرفة أسباب المرض، فأمضت حياتها على كرسي متحرك، إلا أن الليلة الماضية كانت فارقة في حياتها، بعد أن استطاعت وبقدرة الله أن تحرك قدميها لوحدها، ولكن بخطوات ثقيلة.

فرحة لا تسعها فرحة عاشتها عائلة آلاء التي كانت ترافقها في كل خطواتها منذ إصابتها بالشلل، ولا تصمت أفواههم عن الدعاء لها بالشفاء، خاصةً أن الأطباء لم يكشفوا سبب إصابتها بالمرض.

“أم فادي”، والدة آلاء تحكي ما حدث مع ابنتها في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، موضحةً أن الليلة الماضية كانت مباركة في منزل عائلتها، متمنية أن تدوم نعمة الشفاء الكامل لابنتها.

وعن التفاصيل تقول أم فادي: استيقظت ابنتي من نومها وهي من تعاني من الشلل الرباعي، حيث يرافقها أحد من أفراد عائلتها عند الحركة، إلا أن آلاء وقفت على رجليها وبدأت تحركها بخطوات ثقيلة، لتغمرها فرحة أبكتها طويلاً.

وتستدرك أم فادي، أن ابنتها تمكنت من الخطو بخطوات ثقيلة على الأرض وسحب قدميها بنفسها، وكانت هذه بحد ذاتها فرحة لا تعادلها فرحة، لكنها مازالت بحاجة للدعاء والتضرع لله ليكمل شفاها بشكل كامل وتتمكن من المشي بشكل كامل.

وطالبت أم فادي، جميع القراء والمواطنين بالدعاء لابنتها بأن يمن الله عليها بالشفاء الكامل، وتحريك كافة أطرافها، نافية ما تردد على بعض المواقع الإخبارية أن ابنتها تماثلت للشفاء بشكل كامل.

وتشير أم فادي، إلى أن ابنتها البالغة من العمر 25 عاماً، تمكنت من إتمام دراستها الجامعية خلال السنوات الماضية، ودرست إدارة الأعمال.

وتقول آلاء على مدار ال 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان ظلت تحُلم بأن أحد يقوم بغسل قدميها .

وفي فجر أمس “الأحد” في موعد تناول السحور , جاءت شقيتها لإيقاظها على السحور , فنادت عليها “آلاء استيقظي للسحور، فردت عليها ساقوم بنفسي” فكان رد شقيقتها ” كيف ستقومين بنفسك لا بد ان اساعدك “، ولكن آلاء ما لبثت ان وقفت على قدميها وبدأت تمشي وتحرك كافة اطرافها، وهناك انخرطت آلاء وافراد عائلتها بالبكاء عند رؤية هذا المشهد.

وقالت العائلة: نحن لم نتخيل يوما أن آلاء ستقف وتمشي على قدميها، وهاي هي تعود لترى الحياة مجدداً وهي تمشي بشكل طبيعي دون مواجهة أي مشاكل.. هذه قدرة المولى عز وجل.