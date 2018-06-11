"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
أهم العناوين
جرينتش+2 11:21
كوريا الشمالية تصف نتنياهو بانه كذاب نتن ومجرم يقتل اهل غزة ويحرض ضد ايران ويجهد لافشال قمة سنغافورة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني