“قمّة مكة” تقرر دعم الأردن بـ2.5 مليار دولار .. ولكن المهم هو التنفيذ

عاد الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أرض الوطن اليوم الاثنين، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد اعلنت، ليلة اليوم الاثنين، دعم الأردن بـ2.5 مليار دولار، في قمة “مكّة المكرمة”.

جاء ذلك في ختام القمة التي عقدت في قصر الصفا بمكة وجمعت الملك عبدالله الثاني الى جانب كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نص بيان صادر عن القمة على:

1 – وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وتقدر إجمالا بـ 2.5 مليار دولار.

من جهته، أبدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره للعاهل السعودي على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات، التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة، بحسب المصدر نفسه.

وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الاثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

ويعيش المواطن الاردني منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسية والخدمات، طالت “الخبز” أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).