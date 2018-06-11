عمران الخطيب يحذر من إنتقال عدوى “الدوار الرابع” إلى الميدان الفلسطيني

دعا عمران الخطيب، عضو المجلس المركزي الفلسطيني في تصريح صحفي ، إلى إتخاذ إصىلاحات عاجلة قبل أن تنتقل عدوى الدوار الرابع ( في الأردن ) إلى ساحات وميادين فلسطين جراء محاولات ما أسماه قوى لشد العكسي ؛ إعاقة وتعطيل قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس .. مشدداً على ضرورة معالجة التالي دون إبطاء :

1- إنهاء الانقسام الفلسطيني ..السياسي والجغرافي،بدون إنتظار..وعدم تحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر .

2 – العمل على عقد اجتماع لكل القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة في نطاق ( الإطار القيادي الموقت).

3 – التحضير لعقد اجتماع مجلس وطني فلسطيني. توحيدي ينهي حالات الارتباك والتخبط والهيمنة والتفرد .

4- تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .

5 – تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وما صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني.

6- إعادة النظر فى الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي بعد فشل المفاوضات.

7- تفعيل هيئة مكافحة الفساد ونمكينها من القيام بدورها بشكل فاعل ومحاسبة كل الفاسدين وإعادة الأموال العامة من نقدية وعقارات وأراضي.

8- تشكيل حكومة توافق وطني تقوم بدورها في الضفة وقطاع غزة

9 – توقف حماس عن ممارسة دور الجباية وفرض الضرائب على المواطنين في غزة ، وإعادة الأراضي الأميرية ألتي وزعتها على قياداتها وكوادرها، وعدم وضعها اليد على المساعدات ألتي تصل إلى أبناء قطاع غزة .

11- تكليف هيئة وطنية مستقلة بتقديم المساعدة إلى الأهالي في غزة بدون تمييز.

12 – صرف الرواتب في قطاع غزة لا يقبل المساومة وهو أستحقاق.