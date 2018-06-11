تيم حسن يشهد لزوجته وفاء الكيلاني بخفة الدم خلافاً لمظهرها على الشاشة

تحدث الممثل السوري، تيم حسن، للمرة الأولى، عن زوجته الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، بينما دافع عن الألفاظ الخارجية التي يتضمنها مسسلسه الجديد “الهيبة”، والمعروض حاليا في شهر رمضان.

وأفصح تيم أثناء استضافته في حلقة امس الأحد، من برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “إم بي سي” السعودية، أن انجذابه لوفاء الكيلاني، نما منذ أن استضافته قبل عامين في برنامجها “الحكم”، ولكن كان في منطقة “اللاوعي”.

وعن أكثر القواسم المشتركة بينهما، أوضح أن كلاهما يميل للخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما يحبان عملهما جدا.

وقال عن وفاء الكيلاني: “من حظي ومن رضا الله إنه وضع في دربي إنسانة مثلها”.

وأشار الممثل السوري إلى أنه لم يكن يتخيل أن تكون زوجته وفاء الكيلاني خفيفة الدم للغاية، عكس الصورة التي كان يتخيلها عنها.

واحتفل تيم حسن ووفاء الكيلاني في شهر أيار 2017 بعقد قرانهما.

وكان تيم حسن متزوج من الممثلة السورية، ديما بياعة، وأنجب منها طفلين، بينما كانت وفاء الكيلاني متزوجة، ولديها ابنة.

على الجانب الآخر، أكد تيم حسن في البرنامج الذي من تقديم، علي العلياني، أنه غير نادم على الألفاظ الخارجة، التي يرددها في أحداث مسلسله “الهيبة”، موضحا أنها صادرة من شخص سبق له السجن أكثر من مرة، فضلا عن أن العمل يدور في إطار من “الأكشن”، وأن غالبية هذه النوعية من الأعمال تضم ألفاظ خارجة.

وردا على إن كان يتخوف من تأثر ابنه بهذه الألفاظ، فأكد أن النسبة الكبيرة من الأطفال اليوم أصبحوا يحبون متابعة أفلام “الأكشن”.

ويشارك تيم حسن بطولة مسلسل “الهيبة”، الممثلة اللبنانية، نيكول سابا.