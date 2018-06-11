بمناسبة قرب عيد الفطر .. تحسن ملحوظ في مبيعات الملابس والاحذية

قال سلطان علان، نائب نقيب تجار الالبسة والاحذية، ان هناك مؤشرات على تحسن نسبي في الاقبال على شراء الالبسة والاحذية مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، متوقعا ان يستمر هذا التحسن خلال الايام القليلة المقبلة مع حلول العيد خاصة في حال صرف رواتب الموظفين.

ورغم هذا فقد سجل الطلب على الملابس والاحذية انخفاضا بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الموسم الماضي جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتركز مشترياتهم على المواد الغذائية والسلع الرمضانية، بحسب علان الذي أوضح أن عمليات البيع الالكتروني نالت حصة واضحة من مشتريات الملابس والاحذية وانعكست سلبا على التجار.

وأشار كذلك الى تزامن الشهر الفضيل مع الامتحانات المدرسية، مطالبا الحكومة الجديدة بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع وإعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.

وعن مستويات الاسعار، اشار علان الى انها نفس اسعار الموسم الماضي الماضية ولم يطرأ عليها اية ارتفاعات باستثناء بعض اصناف ملابس الاطفال المستوردة من مصر لارتفاع تكاليفها من المصدر.

وأوضح ان قطاع الالبسة والاحذية كغيرة من القطاعات الاقتصادية الاخرى يمر بظروف ضاغطة وعانى منذ بداية العام الحالي من حالة ركود ملموس ما اضطر التجار اللجوء للتخفيضات منذ بداية الموسم والبيع تقريبا بكلف البضائع.

يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاجنبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر ويشغل نحو 63 الف عامل غالبيتهم اردنيين.