"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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جرينتش+2 11:45
الجولاني يخوّن جيش الاسلام ويحمّل فصائل “أستانا” مسؤولية هزائم المعارضة

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