"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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ترودو يهدي ترامب صورة فندق جده بكندا الذي استخدمه بيت دعارة

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