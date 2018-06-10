"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
أهم العناوين
جرينتش+2 12:02
بوتين: التعاون الروسي- الايراني ناجح في سوريا التي تسيطر حكومتها الان على ٩٠٪ من أراضيها          

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني