بعد خلافه مع المكسيك جنوباً.. ترامب يختلف شمالاً مع كندا ويشتم رئيسها

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه شخص غير نزيه وضعيف بعد تصريحات غاضبة من الأخير بحق ترامب.

وقال ترامب في تغريدة على موقعه الشخصي في تويتر انه ” بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرا الى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع”.

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية.

وكان ترودو قد وصف تذرع ترامب بهاجس الامن القومي بانه “مهين” للمحاربين الكنديين القدامى، الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأميركيين، قائلا أنه أبلغ ترامب بأسف و بمنتهى الوضوح مضي بلاده قدما في فرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 تموز، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها عليهم الأميركيون ظلما”.