"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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جرينتش+2 12:02
بعد خلافه مع المكسيك جنوباً.. ترامب يختلف شمالاً مع كندا ويشتم رئيسها

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