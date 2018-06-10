المخرجة إيناس الدغيدي تكشف سبب رفضها الزواج من محمود عبدالعزيز

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن سببها رفضها الزواج من الفنان محمود عبدالعزيز، موضحة أنه تقدم لخطبتها وهى في بداية حياتها، لافتة إلى أن الفنانة نجلاء فتحي رشحتها له.

وأوضحت “الدغيدي”، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء الثلاثاء الماضي، أنها رفضت الزواج لأنه كان يرفض عملها، متابعة: “كان هيقعدني في البيت، وأنا كنت بحب واحد أقل من محمود عبدالعزيز مليون مرة أيامها ومش شايفة حد غيره”.

وأضافت أن محمود عبدالعزيز أصبح صديق زوجها بعد ذلك، لافتة إلى أنها كانت تحب الراحل فكري أباظة وقت عرض الزواج من محمود عبدالعزيز.