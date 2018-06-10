"ابو ليلى" بطل عملية سلفيت يدمي جيش الاحتلال ويربك حسابات الشاباك وينتهك عنجهية نتنياهو عشية الانتخابات
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جرينتش+2 12:03
اللهم شتت شملهم ..الدواعش يقطعون رؤوس عناصر من النصرة في إدلب

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