السيف المظلم.. سلاح صيني جديد يثير قلق عسكر أمريكا

أفاد موقع أمريكي متخصص بأن الصين امتلكت مؤخرا سلاحا يعدّ مرعبا بالنسبة للأمريكيين.

وكشف موقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي أن السلاح الجديد يحمل اسم “السيف المظلم”، وهو يمكّن الجيش الصيني من تحقيق “الهيمنة الجوية” في حروب المستقبل.

وأشار الموقع في تقرير إلى أنّ الصين كشفت يوم 5 حزيران الجاري عن صورٍ جديدة لطائرة من دون طيار ذات قدرات “شبحية”، لافتا إلى أنّ السلاح الجديد سيمكّن الصين من التغلّب على “الهيمنة الجوية” الأمريكية في الأجواء الدولية.

ونقل التقرير عن الخبير العسكري البريطاني، جوستين برونك، قوله إنّ الطائرة الجديدة يمكن أن تمنح الصين ميزة كبرى في الحرب الجوية ضدّ الطائرات الأمريكية، مشيرا إلى أنّها تشبه المقاتلات “الشبحية”، لكنّها من دون طيار، وتمتلك سرعات فوق صوتية.