كوريا الشمالية تصف تصريحات بنس بالجاهلة والغبية وتهدد بالغاء لقاء القمة

انتقدت مسؤولة كورية شمالية رفيعة اليوم الخميس نائب الرئيس الاميركي مايك بنس لإدلائه بتصريحات وصفتها بانها “جاهلة وغبية” خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه تطرقت الى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية “لا يمكنني ان اكتم مفاجأتي تجاه تصريحات جاهلة وغبية تصدر من فم نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وكان بنس قد حذّر يوم الإثنين الماضي خلال مقابلة مع قناة فوكس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل في سنغافورة، معتبرا بان ذلك سيكون “خطأ كبيرا”.

وقال ايضا ان كوريا الشمالية قد ينتهي بها الامر مثل ليبيا “اذا لم يبرم كيم جونغ اون صفقة” بشأن برنامجه النووي.

وردت تشوي على هذه المقابلة بكلمات غاضبة انتقدت فيها “التصريحات الجامحة والوقحة” الصادرة عن بنس، مضيفة ان بيونغ يانغ لن تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قيادات واشنطن.

وقالت “لن نتوسل الى الولايات المتحدة من اجل الحوار او نتعب انفسنا باللجوء الى اقناعهم اذا كانوا يرفضون الجلوس معنا”.

وتابعت “في حال اساءت الولايات المتحدة الى نوايانا الحسنة وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة، سأتقدم باقتراح لقيادتنا العليا لاعادة النظر بالقمة بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة”.